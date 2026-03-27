L’Italia sfida gli USA al Trofeo di Jesolo | la Classica della ginnastica artistica si rianima tra big ritorni e assenze

Nel fine settimana del 28-29 marzo si terrà la Classica di Jesolo, una competizione internazionale di ginnastica artistica. La manifestazione vedrà in gara atleti provenienti da vari paesi, tra cui alcuni tra i più qualificati del settore, e sarà caratterizzata dalla presenza di grandi nomi, ritorni e assenze significative. La gara rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

La grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la ribattezzata Classicissima di Primavera della Polvere di Magnesio catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati nel fine settimana pre-pasquale, a tenere banco sarà il sempre imperdibile confronto internazionale tra grandi realtà del panorama mondiale femminile, su un palcoscenico che nel recente passato ha tenuto a battesimo grandi stelle (tra cui anche Simone Biles e le nostre Fate). Per l’occasione l’Italia sarà presente con ben 31 atlete, divise tra squadre seniores, formazioni juniores e individualiste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia sfida gli USA al Trofeo di Jesolo: la Classica della ginnastica artistica si rianima tra big, ritorni e assenze Articoli correlati Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Esposito individualista, azzurre con due squadreLa grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la... Ginnastica artistica, trofeo città di Jesolo: date, atlete e dove vederloSarà un altro weekend importante per la ginnastica artistica: il 28 e il 29 marzo, infatti, si disputerà il trofeo città di Jesolo L’eleganza, il... Contenuti utili per approfondire L'Italia sfida gli USA al Trofeo di... Temi più discussi: Jesolo - Torna il trofeo dell'oracolo ginnico: chi saranno le nuove Daenerys scelte dal Drago d'Oro?; Ecco l’Italia che parteciperà al Trofeo Città di Jesolo 2026, classicissimo della Ginnastica Artistica Femminile; La Nutribullet schianta Reggio Emilia e centra la finale del Memorial Silvestrin; Il nuoto di Saronno vola a Riccione: otto atleti della Rari Nantes pronti per la sfida nazionale. L’Italia sfida gli USA al Trofeo di Jesolo: la Classica della ginnastica artistica si rianima tra big, ritorni e assenzeLa grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la ribattezzata ... oasport.it Ginnastica artistica: 31 azzurre convocate per il Trofeo di JesoloLa stagione della ginnastica artistica italiana entra nel vivo con il Trofeo di Jesolo, un appuntamento internazionale di rilievo in programma nel fine settimana del 28 e 29 marzo. L'evento, conosciut ... it.blastingnews.com Un altro weekend di pura magia per la ginnastica artistica! Il 28 e 29 marzo si disputa il Trofeo Città di Jesolo, giunto alla sua 17ª prestigiosa edizione internazionale. Eleganza, talento e perseveranza si fondono sulla pedana del Palazzo del Turismo, dove s - facebook.com facebook Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Esposito individualista, azzurre con due squadre - x.com