Ginnastica Artistica Trofeo Jesolo 2026 | l’Italia brilla nelle finali Ori per Gava Di Pietro e Borsoi

La XVII edizione del Trofeo Città di Jesolo si è conclusa con la conquista di tre medaglie d’oro da parte di ginnasti italiani nelle finali. Gava, Di Pietro e Borsoi sono saliti sul podio per le rispettive specialità, mentre le gare si sono svolte nel rispetto del programma stabilito. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi, con un risultato complessivamente positivo per la squadra italiana.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la XVII edizione del Trofeo Città di Jesolo. Il segnale più nitido della giornata arriva dalla tavola del volteggio, dove l’Italia detta legge in entrambe le categorie. Tra le Senior, Benedetta Gava si prende il gradino più alto del podio con una media di 13.675, frutto di un primo salto d’eccellenza da 14.200. Nulla da fare per la francese Van Eijken e la spagnola Pacheco, che devono accontentarsi delle piazze d’onore. Benedetta Gava si aggiudica la medaglia d’oro con la media di 13.675. Al secondo posto Ming Van Eijken (FRA) con 13.550 e terza la spagnola Atiana Pacheco (SPA) con 13.225. 4. Adelina Ionescu (ROM) – 13. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Trofeo Città di Jesolo 2026, Italia protagonista nelle finali: ori per Gava, Borsoi e Di Pietro – Le emozioni su Volare TVGrande spettacolo al Palazzo del Turismo con le finali Junior e Senior: diversi podi per le azzurre nella competizione trasmessa su Volare TV, il... Ginnastica artistica, Benedetta Gava vince al Trofeo di Jesolo. Borsoi e Di Pietro nuovi nomi vincenti tra le junioresIl Trofeo di Jesolo 2026, diciassettesima edizione della grande Classica della ginnastica artistica femminile andata in scena nella località veneta,... Approfondimenti e contenuti su Ginnastica Artistica Temi più discussi: Jesolo - Le Stelline USA vincono il Drago Juniores. Italbaby Bronzo. Plisson reginetta individuale; Ecco l’Italia che parteciperà al Trofeo Città di Jesolo 2026, classicissimo della Ginnastica Artistica Femminile; Ginnastica artistica, gli USA vincono il Trofeo di Jesolo. Italia sul podio con la seconda squadra, faticano le titolari; Artistica, Trofeo Città di Jesolo 2026: trionfano gli Stati Uniti. L'Italia B vince la medaglia di bronzo. Ginnastica artistica, Benedetta Gava vince al Trofeo di Jesolo. Borsoi e Di Pietro nuovi nomi vincenti tra le junioresIl Trofeo di Jesolo 2026, diciassettesima edizione della grande Classica della ginnastica artistica femminile andata in scena nella località veneta, si è ... oasport.it Ginnastica Artistica a Jesolo: programma 28 marzo e come vederlaI l XVII Trofeo Città di Jesolo s i appresta ad accogliere le principali rappresentative della ginnastica artistica mondiale presso il Palazzo del Turismo. &nbs ... sportface.it Ginnastica Artistica Italiana. added photos to the album: XVII Trofeo Città di Jesolo - Apparatus Finals - facebook.com facebook