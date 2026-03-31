Questa mattina, una petroliera carica di greggio è stata colpita da un attacco al largo di Dubai, nel Golfo Persico. L’incidente si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione, segnando uno degli episodi più rilevanti dell’escalation in atto. Al momento, non sono state fornite informazioni su eventuali vittime o danni specifici alla nave.

Questa mattina una petroliera carica di greggio è stata colpita da un attacco al largo di Dubai, in uno degli episodi più significativi dell’escalation in corso nel Golfo Persico. Secondo il New York Times, la nave kuwaitiana Al-Salmi «ha preso fuoco dopo essere stata attaccata mentre era ancorata al largo della costa di Dubai». Le autorità del Kuwait attribuiscono l’azione all’Iran. L’attacco arriva in un momento di forte tensione nella regione, aggravato dalle minacce degli Stati Uniti e dal rischio di una chiusura dello stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale. La petroliera era completamente carica al momento dell’attacco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Iran ha colpito una petroliera al largo di Dubai

Articoli correlati

Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'IranDiverse esplosioni hanno colpito Teheran e la sua periferia occidentale stamattina, secondo quanto riportato dai media locali dopo che Israele ha...

Leggi anche: Perché l’Iran ha colpito Dubai: quattro ragioni dietro un attacco non casuale

Leggi anche: Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran. La guerra nel Golfo si allarga

Usa: “Affondata nave da guerra iraniana”. Il video del siluramento diffuso dal Pentagono