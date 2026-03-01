Perché l’Iran ha colpito Dubai | quattro ragioni dietro un attacco non casuale

L’Iran ha lanciato missili contro Dubai in una rappresaglia dopo un attacco congiunto che ha coinvolto diverse nazioni. L’azione è stata compiuta senza preavviso e ha coinvolto una serie di colpi che hanno colpito obiettivi situati nella regione, causando danni e tensioni tra le parti coinvolte. La decisione di attaccare è avvenuta in un momento di alta tensione tra i paesi coinvolti.

Non è stata una scelta casuale. Quando i primi missili iraniani, in risposta all’ attacco congiunto di Israele e USA, hanno raggiunto Dubai nella notte del 28 febbraio 2026, molti si sono chiesti perché proprio lì, perché la città simbolo della modernità del Golfo, la capitale del lusso e della neutralità diplomatica, si trovasse improvvisamente nel mirino di Teheran. La risposta è che Dubai non è stata colpita nonostante la sua posizione di equilibrio tra le potenze, ma proprio a causa di essa. Dietro l’attacco c’è una logica militare, geopolitica e simbolica che la città dorata aveva illuso di poter tenere a distanza. La città è stata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

