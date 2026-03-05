Nuovi raid di Israele su Teheran petroliera colpita al largo del Kuwait Boati a Gerusalemme per missili dall' Iran
Stamattina sono state segnalate diverse esplosioni a Teheran e nella periferia occidentale della città, mentre una petroliera è stata colpita al largo del Kuwait. A Gerusalemme si sono uditi boati, attribuiti ai colpi di missile provenienti dall’Iran. Israele ha confermato di aver condotto nuovi raid aerei nel sesto giorno di un conflitto che si è esteso in tutta la regione.
Diverse esplosioni hanno colpito Teheran e la sua periferia occidentale stamattina, secondo quanto riportato dai media locali dopo che Israele ha annunciato nuovi attacchi aerei nel sesto giorno di una guerra che si è estesa in tutto il Medio Oriente con attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran. L'agenzia di stampa Fars ha riportato un'esplosione nella parte occidentale di Teheran, mentre i quotidiani Shargh e Iran hanno riportato almeno un'esplosione a Karaj, una città al confine occidentale con la capitale.
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa
Guerra del Golfo, colpita petroliera in Kuwait. Teheran: puntiamo ai siti nucleari di Israele – La direttaNel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran.
