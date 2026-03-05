Nuovi raid di Israele su Teheran petroliera colpita al largo del Kuwait Boati a Gerusalemme per missili dall' Iran

Stamattina sono state segnalate diverse esplosioni a Teheran e nella periferia occidentale della città, mentre una petroliera è stata colpita al largo del Kuwait. A Gerusalemme si sono uditi boati, attribuiti ai colpi di missile provenienti dall’Iran. Israele ha confermato di aver condotto nuovi raid aerei nel sesto giorno di un conflitto che si è esteso in tutta la regione.