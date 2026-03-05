Nuovi raid di Israele su Teheran petroliera colpita al largo del Kuwait Boati a Gerusalemme per missili dall' Iran La guerra nel Golfo si allarga

Nella regione si registrano nuovi attacchi: Israele ha effettuato raid su Teheran, mentre una petroliera è stata colpita al largo del Kuwait. A Gerusalemme si sono uditi boati, attribuiti a missili provenienti dall’Iran. Nel frattempo, un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale.

La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. La risoluzione sostenuta dai dem per fermare la campagna militare di Trump è stata bocciata dal Senato americano. Sanchez sfida il tycoon, dopo l'attacco del presidente Usa a Madrid per non aver concesso le basi. "E' così che iniziano i disastri dell'umanità", dice il premier spagnolo. Nella notte nuovi lanci di missili incrociati tra Iran e Israele.

Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'IranDiverse esplosioni hanno colpito Teheran e la sua periferia occidentale stamattina, secondo quanto riportato dai media locali dopo che Israele ha...

Guerra del Golfo, colpita petroliera in Kuwait. Teheran: puntiamo ai siti nucleari di Israele – La direttaNel sesto giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran le autorità curde hanno smentito di essere entrate in Iran.

Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su TeheranNuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle o ... tg24.sky.it

Libano, gravi danni a Beirut dopo i nuovi raid israelianiNuovi attacchi aerei condotti dalle forze militari di Israele hanno causato gravi danni strutturali a Beirut. I raid, diretti contro le postazioni di Hezbollah, hanno colpito diversi edifici della ... tg24.sky.it

