Alla Bologna University Press si prospettano future riduzioni di personale. La casa editrice, che si occupa principalmente di pubblicazioni universitarie, si trova di fronte a possibili licenziamenti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, mentre al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui numeri coinvolti.

Spettro licenziamenti alla Bologna University Press, casa editrice a vocazione universitaria ma non solo. Il personale, in assemblea, ha discusso delle prospettive aziendali che "prefigurano l’apertura di una procedura di licenziamento" e risposto con "forte preoccupazione e netta contrarietà" per uno scenario che "appare incomprensibile e inaccettabile". La Bologna University Press è nata nel 1998 come un marchio editoriale dell’ Università di Bologna (con sede in via Zamboni 25) e alla fine del 2003 ha vissuto un rinnovamento nella composizione dell’azionariato. Nel giro di quattro anni il volume di affari è triplicato, il personale a tempo indeterminato è arrivato a 11 unità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Licenziamenti in vista all’University Press

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