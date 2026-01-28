Margot Robbie porta sul grande schermo il suo volto più autentico, creando un racconto visivo intenso e coinvolgente. La star aspetta il debutto del film, previsto per il 12 febbraio, con un progetto che va oltre il semplice tour promozionale.

, al cinema dal 12 febbraio. L’attrice, protagonista del film insieme a Jacob Elordi, ha iniziato a sfoggiare una serie di look tematici che richiamano il romanticismo gotico dell’epoca vittoriana. Ospite al Jimmy Kimmel Live, Robbie ha scelto un abito asimmetrico di Alexander McQueen: una creazione semi trasparente e floreale con dettagli tagliati al laser. La mise è stata completata da sandali neri con cinturino sottile, clutch rigida modello Manta tono su tono e un paio di orecchini con diamanti di Jessica McCormack. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non è solo un press tour, ma un vero racconto visivo quello che Margot Robbie sta costruendo in vista dell’uscita di Cime Tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

Il rapporto tra Margot Robbie e Jacob Elordi nel press tour di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: VIDEO anteprima: Saffier SE 28 Leopard, non è solo un daysailer; La eSerieA Goleador al Nerd Show: Non è solo un campionato virtuale ma è un ponte tra generazioni di tifosi e i nostri pro player sono tra i migliori; Non è solo un modo di dire: la scienza conferma che i cavalli annusano davvero la nostra paura; Mercosur | I trattati commerciali non sono (quasi) mai solo una questione tecnica. E il vino gioca a sé.

La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Non è stata solo un’impresa eroicaL’operazione dei carabinieri ricostruita nella miniserie L’invisibile diretta da Michele Soavi e prodotta da Pietro Valsecchi. Con Levante, Paolo Briguglia ... repubblica.it

Vannacci verso il suo partito, deposita Futuro nazionale. Ma poi taglia corto: È solo un simboloL’ex generale e vice di Salvini nella Lega pronto a dar vita a una nuova forza di estrema destra L’ora X doveva essere domenica, i più vicini a Roberto Vannacci erano stati avvisati: ad un evento pubb ... repubblica.it

#MargotRobbie svela un retroscena romantico dal set di #CimeTempestose. Durante le riprese, nel giorno di San Valentino, #JacobElordi le ha fatto trovare la stanza piena di rose. «Ricordo di aver pensato: sarà un fidanzato davvero bravo, perché c’è tanta pr facebook

Margot Robbie per la press di “Cime Tempestose”. x.com