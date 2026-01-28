Non è solo un press tour ma un vero racconto visivo quello che Margot Robbie sta costruendo in vista dell’uscita di Cime Tempestose
Margot Robbie porta sul grande schermo il suo volto più autentico, creando un racconto visivo intenso e coinvolgente. La star aspetta il debutto del film, previsto per il 12 febbraio, con un progetto che va oltre il semplice tour promozionale.
, al cinema dal 12 febbraio. L'attrice, protagonista del film insieme a Jacob Elordi, ha iniziato a sfoggiare una serie di look tematici che richiamano il romanticismo gotico dell'epoca vittoriana. Ospite al Jimmy Kimmel Live, Robbie ha scelto un abito asimmetrico di Alexander McQueen: una creazione semi trasparente e floreale con dettagli tagliati al laser. La mise è stata completata da sandali neri con cinturino sottile, clutch rigida modello Manta tono su tono e un paio di orecchini con diamanti di Jessica McCormack.
