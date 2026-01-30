Scarica l’Eppen free-press di febbraio!

La prima rivista del 2026 è arrivata e porta con sé tutte le novità di febbraio. Arte, spettacoli, musica e Carnevale saranno i temi principali di questo mese. Leggere l’Eppen aiuta a scoprire cosa si può aspettare in città nelle prossime settimane.

La prima rivista del 2026 è arrivata! Arte, spettacoli, musica e Carnevale saranno le parole chiave degli eventi di questo mese. Saremo in edicola sabato 31 gennaio. La copertina di questo mese è dedicata a «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna», la mostra che l'Accademia Carrara ospiterà nelle sue sale a partire dal 27 febbraio fino al 2 giugno. A proposito di progetti ambiziosi, a Nembro, dal 26 febbraio all'1 marzo, «Alpimagia – Sèntérdesmèss. Una geografia della Val Seriana» prenderà forma unendo teatro, fotografia e memoria collettiva, restituendo uno sguardo profondo e non convenzionale su uno dei luoghi simbolo delle Alpi lombarde.

