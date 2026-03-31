Lewandowski | Juve e Milan in caccia il Barcellona offre fino al 2027

Il futuro di Robert Lewandowski si sta definendo tra il Barcellon e le squadre italiane, con Juventus e Milan che sono interessate a ingaggiare l’attaccante polacco di 37 anni. La società catalana ha offerto al giocatore un contratto fino al 2027, mentre le due squadre italiane valutano le proprie mosse per portarlo in Serie A. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

Il futuro di Robert Lewandowski si gioca tra il Camp Nou e le ambizioni italiane, con Juventus e Milan in corsa per ingaggiare l’attaccante polacco di 37 anni. Il Barcellona intende offrire un rinnovo contrattuale fino al 2027 per trattenere la stella, mentre i club della Serie A hanno già inviato osservatori durante la pausa nazionale del marzo 2026. L’incertezza che avvolge il calciatore non è solo una questione di contratti, ma riflette le dinamiche territoriali del calcio europeo dove l’esperienza conta quanto il talento grezzo. Mentre il giocatore pondera le opzioni tra Spagna, Italia, Turchia e Stati Uniti, il mercato si prepara a una battaglia per i diritti di firma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lewandowski: Juve e Milan in caccia, il Barcellona offre fino al 2027 Articoli correlati Lewandowski, svelata la volontà del Barcellona. Juve e Milan restano alla finestradi Redazione JuventusNews24Lewandowski, il futuro del centravanti blaugrana è incerto con Juve e Milan sullo sfondo. Juve, blitz per Lewandowski. Missione in Polonia nella caccia al nuovo numero 9La Juventus vuole rivoluzionare l’attacco e si muove anche per Robert Lewandowski. Leggi anche: Paolo Macchiarini in carcere fino al 2027: detenzione notturna a Barcellona