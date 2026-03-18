Lewandowski svelata la volontà del Barcellona Juve e Milan restano alla finestra

Il Barcellona ha comunicato la volontà di mantenere Robert Lewandowski nella propria rosa, mentre Juventus e Milan continuano a monitorare la situazione. La posizione del club catalano non è ancora definita e il futuro dell’attaccante polacco resta incerto. Le trattative tra le parti non sono state ufficializzate e le due squadre italiane seguono da vicino gli sviluppi.

Lewandowski, il futuro del centravanti blaugrana è incerto con Juve e Milan sullo sfondo. La posizione del presidente Laporta è chiara. Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona entra in una fase cruciale. Col contratto in scadenza il 30 giugno, l’attaccante polacco dovrà decidere se continuare coi blaugrana o accettare lusinghe esterne. Diverse società monitorano la situazione, incluse realtà del panorama italiano. Dopo le difficoltà legate al processo elettorale, la rielezione di Joan Laporta ha sbloccato la situazione istituzionale, riaprendo la strada per avviare le trattative. Come riportato dal Mundo Deportivo, la dirigenza catalana intende blindare il proprio gioiello formulando un’adeguata proposta economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski, svelata la volontà del Barcellona. Juve e Milan restano alla finestra Articoli correlati Romero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex AtalantaRomero Tottenham, occhio all’ipotesi addio in estate! I top club alla finestra: svelata la volontà dell’ex Atalanta Kean Milan, sirene rossonere per... Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A!Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Contenuti utili per approfondire Lewandowski svelata la volontà del... Argomenti discussi: Suggestione Lewandowski per la Juve se Vlahovic non rinnova! E da Trezeguet arriva l'assist: È tra i nove più forti al mondo. Lewandowski Juve: dalla Spagna sono sicuri, svelato il suo futuro. Gli aggiornamentiLewandowski Juve, dalla Spagna sono sicuri che il futuro del giocatore polacco sarà ancora al Barcellona visto che Laporta vuole puntare su di lui Il panorama del calciomercato internazionale si arric ... juventusnews24.com Lewandowski in Serie A, c’è la svolta: l’annuncioIl futuro del polacco è ancora tutto da scrivere. Il contratto in scadenza con il Barcellona lo porta ad essere un obiettivo concreto per diverse squadre ... calciomercatonews.com