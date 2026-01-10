Paolo Macchiarini in carcere fino al 2027 | detenzione notturna a Barcellona

Paolo Macchiarini, noto come “il mago della trachea”, è stato condannato in Svezia e si trova in carcere a Barcellona fino al 2027, con detenzione notturna. Dopo quasi due anni e mezzo, la sua condanna si è conclusa con una detenzione che si estende fino all’estate del 2027. La sua vicenda ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le complesse questioni legate alla responsabilità e alla credibilità nel campo medico.

