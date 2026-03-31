L’arcipelago toscano si trova nella regione Toscana, che copre circa 22.987 chilometri quadrati. L’area è composta principalmente da territori collinari, con solo l’8% di pianura e il resto a zone collinari e montuose. Recentemente, sono stati avviati progetti di desalinizzazione per far fronte alla domanda di risorse idriche nella regione.

L’area Toscana, la cui superficie misura circa 22.987 km quadrati, è un territorio prevalentemente collinare, con una bassa percentuale di pianura (8%) e la restante parte collinare e montuosa. Essa è famosa per il magnifico Arcipelago Toscano, composto dalle seguenti isole: Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. In queste isole c’è una scarsa presenza di fonti di acqua dolce e così sono stati installati degli impianti di desalinizzazione; ovvero degli impianti che riescono a togliere il sale e le impurità dell’acqua marina per rendere possibile l’uso potabile, agricolo e industriale, utilizzando principalmente la tecnologia di Osmosi Inversa (R. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arcipelago toscano e la desalinizzazione

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