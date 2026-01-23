Rivoluzionario impianto di desalinizzazione sottomarino può risolvere la crisi globale dell'acqua

Un nuovo impianto di desalinizzazione sottomarino rappresenta una soluzione innovativa per affrontare la crescente scarsità d'acqua. Con l'aumento della domanda di acqua dolce prevista per il 2030, questa tecnologia potrebbe contribuire a garantire risorse più sostenibili e gestibili. Analizziamo come questa innovazione può incidere sulla gestione delle risorse idriche e sul futuro della sicurezza idrica globale.

Entro il 2030 si stima che la domanda di acqua dolce supererà del 40 percento la disponibilità delle riserve, trasformando la crisi idrica globale in una potenziale catastrofe. Una società norvegese chiamata Flocean ha sviluppato un dissalatore sottomarino rivoluzionario che può metter fine alla crisi. Come funziona, quando diventerà operativo il primo impianto commerciale e perché è così innovativo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un rivoluzionario impianto di desalinizzazione promette di cancellare la sete d'acquaPotrebbe rivoluzionare la vita di milioni di persone oggi vittima della siccità: una startup norvegese si appresta a inaugurare un sistema rivoluzionario che promette di abbattere i costi energetici e ... today.it

In Norvegia il primo impianto di desalinizzazione sottomarina al mondoLa tech company Flocean utilizzata il processo di osmosi inversa per ricavare acqua buona, da acqua di mare ... repubblica.it

