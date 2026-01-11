Carabinieri del parco nazionale dell' Arcipelago Toscano Davide Ciccarelli è il nuovo comandante

Il tenente colonnello Davide Ciccarelli è stato nominato nuovo comandante dei Carabinieri del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Con esperienza e competenza, si affianca alle attività di tutela e vigilanza dell’area protetta, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio naturale e delle risorse locali. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività di prevenzione e tutela nell’area marina e terrestre del parco.

Il nuovo comandante del reparto dei carabinieri del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è il tenente colonnello Davide Ciccarelli. A dargli il benvenuto è stato il commissario straordinario dell'ente, Matteo Arcenni. A seguito del collocamento in quiescenza del tenente colonnello Stefano.

