Non abbiamo colpito l' impianto di desalinizzazione in Iran La smentita degli Emirati e il rischio guerra regionale

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di non aver colpito l'impianto di desalinizzazione in Iran. La regione è in tensione, con un incremento delle tensioni tra le parti coinvolte. È stato riferito che gli Emirati hanno effettuato un attacco che, secondo le loro affermazioni, non riguarda l'impianto iraniano. La situazione si fa sempre più complessa, mentre il rischio di un conflitto regionale cresce.

La guerra in Medio Oriente si allarga, ogni giorno di più. «Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato per la prima volta in Iran». Lo riferiscono i media israeliani sottolineando che l'attacco ha preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano. «Israele ritiene che il raid sia, per il momento, solo un segnale al regime iraniano, tuttavia, se gli attacchi di Teheran dovessero intensificarsi, esiste una reale possibilità - riferiscono i media israeliani - che gli Emirati si uniscano al conflitto in modo limitato. Dopo poche ore è però arrivara la smentita ufficiale. Gli Emirati Arabi Uniti negano le notizie israeliane secondo cui avrebbero preso di mira un impianto di desalinizzazione in Iran.