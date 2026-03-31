Un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale entra nei laboratori di diagnostica, consentendo ai microbiologi di analizzare in modo più dettagliato virus e batteri. Attraverso l’uso di dati e algoritmi, questa tecnologia permette di affinare le procedure di identificazione e di ottenere risultati più accurati. La sua implementazione rappresenta un passo avanti nelle pratiche di analisi clinica.

L’AI aiuterà il microbiologo a conoscere in maniera sempre più approfondita le caratteristiche di virus e batteri, migliorando così la performance diagnostica. Uno scenario approfondito a Rimini durante il 53° congresso nazionale di Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani. L’intelligenza artificiale sta infatti trasformando profondamente la microbiologia clinica, rendendo le diagnosi più standardizzate, rapide e precise. Nella fase pre-analitica la tecnologia aiuta a valutare la qualità del processo attraverso l’elaborazione di indicatori. Nellafase analitica, invece, consente una gestione affidabile di dati diversi tra loro, come dimostrano gli algoritmi di machine learning già in uso in molti laboratori per l’analisi di immagini microscopiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’AI entra in laboratorio, diagnosi più precise grazie a dati e algoritmi

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