AI e sovranità digitale | Castronno affronta la guerra ibrida tra dati algoritmi e nuove forme di potere

A Castronno, in provincia di Varese, si è svolto un incontro sul ruolo dell’intelligenza artificiale e la sovranità digitale, causato dalla crescente influenza di dati e algoritmi nelle decisioni politiche. La discussione ha coinvolto esperti e cittadini, che hanno analizzato come le nuove tecnologie possano influenzare il controllo delle informazioni e il potere decisionale. Un tema caldo, considerato che aziende e governi implementano strumenti sempre più sofisticati. La serata si è conclusa con un dibattito aperto sulle sfide future.

Castronno: L’Intelligenza Artificiale e la Nuova Frontiera della Sovranità Digitale. Castronno, in provincia di Varese, è stata teatro di un confronto cruciale sul futuro della democrazia nell’era digitale. Il giornalista e saggista Michele Mezza ha presentato il suo ultimo libro, “Guerre in codice. Come le intelligenze artificiali resettano la democrazia”, sollevando interrogativi urgenti sull’erosione della sovranità statale e sulla crescente influenza delle piattaforme tecnologiche sulla vita dei cittadini. L’evento, tenutosi a Materia, ha acceso un dibattito che coinvolge esperti, politici e imprenditori, evidenziando la necessità di un nuovo approccio alla governance digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

