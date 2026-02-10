Pirelli punta sull’AI | ricerca più rapida pneumatici più sicuri e duraturi grazie a dati e simulazioni digitali

Pirelli dà una svolta alla sua ricerca sui pneumatici. La casa milanese punta sull’intelligenza artificiale per sviluppare prodotti più sicuri e duraturi in meno tempo. Grazie a nuove tecnologie digitali, l’azienda accelera i test e ottimizza i processi, riducendo i costi e migliorando le prestazioni. È un passo importante per innovare nel settore e rispondere alle esigenze di sicurezza e affidabilità degli automobilisti.

Pirelli ha inaugurato una nuova era nello sviluppo dei pneumatici, sfruttando l’intelligenza artificiale per accelerare i processi di ricerca, ridurre i costi e migliorare significativamente prestazioni e sicurezza. Questo cambiamento di paradigma, iniziato nel 2020 e accelerato dalla pandemia di Coronavirus, sta trasformando il modo in cui vengono progettati e prodotti i pneumatici, spostando il fulcro dell’innovazione dai tradizionali laboratori ai complessi algoritmi e simulatori digitali. La rivoluzione digitale in Pirelli è nata da una necessità imposta dal lockdown del 2020. L’impossibilità di proseguire con i test su strada ha spinto l’azienda a esplorare nuove metodologie per lo sviluppo dei pneumatici, concentrandosi sull’analisi dei dati e sulla simulazione virtuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pirelli AI

La discussione sull’intelligenza artificiale torna a tener banco, questa volta con l’intervento di Paolo Amato.

L’evoluzione dei pagamenti digitali in Italia ha portato a un aumento della sicurezza tra le aziende e a una maggiore fiducia dei consumatori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pirelli AI

Argomenti discussi: Pirelli Scorpion 3, 40 anni di evoluzione: come è fatto il nuovo pneumatico; Gli pneumatici Pirelli sulla flotta dei Giochi di Milano Cortina 2026; Pnematici Pirelli sulle Merida di Metallurgica Veneta MTB Pro Team: tecnologia e performance per marathon e gravel; Pirelli muove la flotta olimpica di Milano Cortina 2026.

Dall'IA ai digital twin, Piero Misani racconta l'innovazione digitale di PirelliPneumatici - Dall'IA ai digital twin, Piero Misani racconta l'innovazione digitale di Pirelli SCOPRI! Magazine Quotazioni Usato ... quattroruote.it

Google porta l’AI a scuola e punta sugli investimenti in formazione in Italia100.000 licenze per accedere gratuitamente ai corsi di Google sull’AI, il supporto a quattro centri d'eccellenza italiani e formazione gratuita per 7.000 docenti che a loro volta potranno trasferire l ... tg24.sky.it

A Napoli nasce /hubsuperstudio, versatile polo per le arti performative che si insedia in una porzione dell’ex Fabbrica Pirelli. Un progetto innovativo che punta su giovani talenti, tra creatività contemporanea e rigenerazione urbana. x.com

A Napoli nasce /hubsuperstudio, versatile polo per le arti performative che si insedia in una porzione dell’ex Fabbrica Pirelli. Un progetto innovativo che punta su giovani talenti, tra creatività contemporanea e rigenerazione urbana. - facebook.com facebook