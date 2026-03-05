Tumore al polmone all' ospedale di Livorno un nuovo approccio per diagnosi più rapide e precise

All'ospedale di Livorno, la Pneumologia ha adottato un nuovo metodo per la diagnosi del tumore al polmone, combinando in modo strutturato l’utilizzo di Ebus (Endobronchial Ultrasound) e fluoroscopia. Questa innovazione mira a ottenere diagnosi più rapide e precise rispetto ai tradizionali approcci. La procedura coinvolge la stretta collaborazione tra specialisti che utilizzano tecniche di imaging avanzate per individuare le lesioni polmonari.

Una metodica frutto non soltanto dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto della competenza, dell’esperienza e della sinergia di un team multidisciplinare altamente specializzato La Pneumologia dell’ospedale di Livorno compie un ulteriore passo avanti nel campo della pneumologia interventistica introducendo in maniera strutturata l’approccio integrato che abbina Ebus (Endobronchial Ultrasound) e fluoroscopia per la diagnosi del tumore del polmone. Una metodica che rappresenta oggi uno dei più elevati livelli di precisione diagnostica, frutto non soltanto dell’innovazione tecnologica, ma soprattutto della competenza, dell’esperienza e della sinergia di un team multidisciplinare altamente specializzato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Diagnosi polmonari più rapide: all'Ospedale Ramazzini arriva l'Ebus grazie ad AmoSi tratta di un videobroncoscopio, che permette di visualizzare in tempo reale le strutture che si trovano all’esterno delle vie aeree, come i...

Diagnosi e intervento in 4 ore: primato a Negrar nella cura del tumore al polmoneAl Sacro Cuore Don Calabria eseguita per la prima volta in Italia una procedura combinata con broncoscopio robotico Ion e robot chirurgico da Vinci 5...

Altri aggiornamenti su Tumore al polmone all'ospedale di....

Temi più discussi: Tumore al polmone: quando è indicata la terapia post-operatoria?; Tumore del polmone nei non fumatori: cause, diagnosi e cure; Tumore al polmone, parte da Trieste lo screening con Tac e intelligenza artificiale; Meno esami inutili, più diagnosi precoci: ecco come cambia lo screening del tumore al polmone.

Ultrasuoni e fluoroscopia, a Livorno diagnosi più rapide e precise del tumore al polmoneL’acquisizione di un videobroncoscopio di ultima generazione dotato di microsonda ecografica (Ebus) aveva già permesso da alcuni anni di ampliare in modo significativo le potenzialità diagnostiche ... livornopress.it

Screening Tumore Polmone: Cambia il Protocollo per Diagnosi PrecociQueste modifiche derivano dai risultati definitivi di NELSON (riduzione mortalità 24-26% nelle donne) e dalle linee guida 2025-2026 di ESMO, ESTS e AIPO. Il nuovo protocollo di screening tumore ... microbiologiaitalia.it

Con #Tuttoilbellochecè oggi siamo a #Napoli, nella millenaria scuola orafa. E a #Medicina33 parliamo di pattinaggio sul ghiaccio e in studio capiamo come riconoscere e combattere il tumore ovarico. Tra poco dopo il #Tg2Rai ore 13,00 #5marzo x.com

Nel 2025 in Italia sono state circa 362mila le nuove diagnosi di tumore maligno. Il più frequente resta quello al seno, seguito da polmone, colon-retto e prostata secondo i dati dei registri tumori: https://fanpa.ge/R1zqT - facebook.com facebook