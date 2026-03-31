L’acqua e gli antichi mestieri La storia della Ferriera Galgani

Vicino al confine tra i comuni di Pescaglia e Camaiore, a Piè Lucese, si trova la ferriera Galgani, l’unica ancora attiva che utilizza l’acqua come fonte di energia. La struttura rappresenta un esempio di antichi mestieri e tecniche di lavorazione del ferro, mantenendo in vita un metodo tradizionale che si tramanda da generazioni. La ferriera si distingue per il suo utilizzo dell’acqua come risorsa energetica principale.

Vicino al confine tra il comune di Pescaglia e Camaiore, precisamente a Piè Lucese, si trova la ferriera Galgani che è l’unica ferriera rimasta che usa l’acqua per ricavare energia. Ci lavora da 79 anni il fabbro Carlo Galgani. L’edificio è stato costruito nel 1500 ed è stato ristrutturato nel 1700 perché prima c’erano due mulini. Al primo piano funzionavano le ruote e al secondo piano abitavano le persone. Oggi c’è una ferriera, ma non è una fonderia, precisamente si tratta di un “distendino” cioè si distende il ferro già utilizzato, come ad esempio parti di macchine e pezzi di binari, che come dice Carlo “se li mettessi tutti in fila arriverei fino a Firenze o di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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