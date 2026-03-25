Un progetto mira a recuperare le tecniche degli antichi mestieri artigianali per creare nuove opportunità di lavoro. L'iniziativa si rivolge a donne che partecipano a percorsi di accoglienza, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento attraverso attività artigianali tradizionali. Le attività coinvolgono lavorazioni legate alla lavorazione del filo e altre tecniche manuali, con l’intento di promuovere l’autonomia e il supporto al reinserimento.

Un progetto per riscoprire gli antichi mestieri artigianali con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di lavoro a donne inserite in percorsi di accoglienza. A Perugia è stato presentato “La via del filo", progetto che coniuga la riqualificazione di laboratori artigianali con la necessità di offrire nuovi percorsi di vita alle donne accolte all’interno del Sistema Accoglienza Integrazione (Sai). L’iniziativa è stata promossa da Accademia Focus Aps, per cui erano presenti alla conferenza di presentazione la presidente Elvira Carrese e il vicepresidente Giovanni Bocco, in partenariato con i Comuni di Perugia, Assisi e Deruta, Provincia di Perugia, centro pari opportunità della Regione Umbria e Università per Stranieri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - "La via del filo": gli antichi mestieri artigiani diventano strumento per costruire nuovi percorsi di vita

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