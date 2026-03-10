Botteghe scuola per rilanciare gli antichi mestieri 60 tirocini coi fondi del Comune | Così creiamo lavoro

L'iniziativa, rivolta a disoccupati e inoccupati d'età compresa fra i 18 e i 40 anni, prevede percorsi di formazione di 6 mesi in azienda. Coinvolte cinque associazioni di categoria che hanno attivato progetti in settori quali sartoria, oreficeria, pasticceria, ristorazione e intelligenza artificiale. Lagalla e Forzinetti: "Vogliamo preservare identità e competenze artigianali che fanno parte della nostra storia" Sostenere le imprese e creare occupazione in settori che stentano a trovare manodopera nuova. È questo l'obiettivo del programma "Botteghe scuola" finanziato dal Comune, che ha messo complessivamente sul piatto della bilancia 750 mila euro, provenienti dall'avanzo d'amministrazione, per interventi mirati sul tessuto produttivo cittadino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Al via nelle scuole comunali gli incontri del progetto “Antichi mestieri”Far conoscere agli studenti i mestieri di una volta per recuperare il valore di tradizioni, usi e costumi di un tempo.

Stampe romagnole, intrecci di nasse, antichi mestieri e kintsugi per Sant'ApolloniaBellaria Igea Marina entra nella settimana che si concluderà con la festa di Sant’Apollonia, la tradizionale celebrazione per la Santa Patrona.

Approfondimenti e contenuti su Botteghe scuola

Temi più discussi: A Terlizzi apre Space Clay: una scuola-bottega per rilanciare la ceramica pugliese; In arrivo il maltempo, la protezione civile lancia l’allerta gialla; Parte il piano di manutenzione triennale: interventi su strade e scuole; Referendum 2026, il 2 marzo il sorteggio pubblico degli scrutatori.

Botteghe Scuola nel comparto Artigiano05/09/2014 – Con l'Avviso pubblico, di cui al Decreto Dirigenziale n. 527 del 16/08/2014 (Bollettino n. 51 del 21 luglio 2014 ), si possono presentare le domande per il riconoscimento delle Botteghe ... regione.campania.it

Napoli, l'appello: «Lo Stato finanzi le Botteghe Scuola per salvare l'identità dell'oreficeria napoletana»Le botteghe storiche non sono semplici officine, ma biblioteche di gesti, musei dinamici dove si conserva il DNA del Made in Italy. Con questa forte dichiarazione, Gianni Lepre, Segretario Generale ... ilmattino.it

TELE ONE. . : “ ” A Palazzo Palagonia alla Gancia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei progetti "Botteghe Scuola", percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo qualificato dei giovani, - facebook.com facebook