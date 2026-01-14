Al via nelle scuole comunali gli incontri del progetto Antichi mestieri

Sono iniziati nelle scuole comunali gli incontri del progetto “Antichi mestieri”, dedicati a far conoscere agli studenti le professioni tradizionali del passato. Attraverso queste attività, si mira a recuperare e valorizzare le tradizioni, gli usi e i costumi di un tempo, promuovendo una maggiore consapevolezza del patrimonio culturale locale. Un’opportunità per riscoprire le radici della nostra storia e trasmettere il rispetto per le competenze artigianali di un tempo.

