Laboratorio clandestino | 4 denunce per macellazione abusiva nel Vicentino

Quattro uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa e dalla Forestale di Vicenza per aver gestito un laboratorio clandestino a Cassola. Le autorità hanno scoperto un’attività di macellazione abusiva, che ha portato all’apertura delle pratiche legali nei confronti dei coinvolti. L’indagine ha portato all’identificazione e alla denuncia delle persone ritenute responsabili.

Quattro persone sono state formalmente denunciate dai carabinieri di Bassano del Grappa e dalla Forestale di Vicenza per la gestione di un laboratorio clandestino a Cassola. L’indagine, scaturita da una segnalazione della Lega Italiana Antivivisezione, ha portato al sequestro di una struttura dove venivano macellati animali senza le dovute autorizzazioni sanitarie. All’interno del capannone sono state trovate celle frigorifere con carne già lavorata e scarti smaltiti illegalmente in una buca su un campo agricolo. L’attività illecita riguardava principalmente selvatici preparati per cacciatori e conoscenti, violando gravemente le norme igieniche e di benessere animale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laboratorio clandestino: 4 denunce per macellazione abusiva nel Vicentino Articoli correlati La polizia scopre un laboratorio clandestino di botti illegali a San Giovanni GalermoAlcuni petardi pericolosi sono stati trovati anche in un terreno adiacente lo stabile perquisito e persino su un albero: probabilmente il 38enne... VIDEO- Autofficina abusiva: sequestrata l’area e denunceInoltre, veniva rinvenuta una vasca interrata per il convogliamento delle acque reflue di dilavamento del piazzale, in assenza di certificazione e... Leggi anche: Discarica abusiva di 300 mq a Ischia, sequestri e denunce