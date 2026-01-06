La polizia scopre un laboratorio clandestino di botti illegali a San Giovanni Galermo

La polizia di Catania ha scoperto un laboratorio clandestino di botti illegali a San Giovanni Galermo. L’indagine, avviata dopo numerosi sequestri di fuochi d’artificio non autorizzati durante il Capodanno, prosegue con verifiche mirate per contrastare la vendita e l’uso di ordigni rudimentali e non regolari. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Dopo i numerosi sequestri di fuochi d’artificio illegali e ordigni rudimentali, tenuti abusivamente o venduti senza alcuna licenza in occasione del Capodanno appena trascorso, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania stanno proseguendo verifiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

