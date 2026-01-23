VIDEO- Autofficina abusiva | sequestrata l’area e denunce

In questo articolo si parla del sequestro di un’autofficina abusiva avvenuto a Montoro, in provincia di Avellino. I controlli, condotti dai Carabinieri Forestali e Territoriali, hanno evidenziato attività non autorizzate di manutenzione di motocicli, contribuendo alla lotta contro l’inquinamento del Fiume Sarno. La notizia evidenzia l’importanza delle verifiche ufficiali per tutelare l’ambiente e garantire il rispetto delle normative.

Tempo di lettura: 2 minuti VID-20260123-WA0074 I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del Fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Montoro (AV), presso la sede operativa di un’azienda dedita alla manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori. L’attività di controllo, ha permesso, ai militari, di accertare che sul piazzale aziendale erano depositati 66 autoveicoli in avanzato stato di deterioramento, con all’interno rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti dall’attività di lavorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

