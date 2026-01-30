Discarica abusiva di 300 mq a Ischia sequestri e denunce

Nuova operazione dei finanzieri a Ischia. Hanno scoperto una discarica abusiva di 300 metri quadrati a Forio, usata per smaltire illegalmente materiali edilizi. I militari hanno sequestrato l'area e denunciato i responsabili.

ISCHIA (ITALPRESS) – Nuovo colpo ai reati ambientali sull'Isola Verde. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato e sequestrata una discarica abusiva di 300 metri quadrati nel comune di Forio, utilizzata come sito di stoccaggio illegale per scarti dell'edilizia. L'operazione è scattata quando i baschi verdi della Compagnia di Ischia, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato due automezzi pesanti mentre manovravano in un'area isolata per scaricare materiali da demolizione. I finanzieri hanno bloccato i mezzi ancora con i cassoni sollevati. Il titolare della ditta, presente sul posto, non è stato in grado di esibire alcun formulario.

