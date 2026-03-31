La tettoia che cede il salto nel vuoto | tragedia all’ex Zucchi tredicenne in fin di vita
Un pomeriggio di esplorazione tra i resti di un ex stabilimento si è concluso con un incidente grave. La tettoia di una struttura abbandonata è crollata, facendo cadere un tredicenne nel vuoto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con condizioni giudicate critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
Casorezzo (Legnano), 30 marzo 2026 – U n pomeriggio che doveva essere un’avventura, un’ esplorazione tra ruderi e silenzi, si è trasformato in un incubo. Nell’ area dismessa della ex Zucchi, simbolo di un passato industriale ormai spento, si è consumato un dramma che lascia senza fiato. Tre ragazzi, poco più che bambini, riescono a entrare nell’area abbandonata. Un luogo sospeso, dimenticato, che per loro diventa terreno di scoperta, forse di gioco. Ma quei capannoni vuoti, quelle strutture logorate dal tempo, non sono un parco giochi. Sono trappole. Sondrio, bambino di 10 anni precipita dal quinto piano di un condominio: è gravissimo È nel tardo pomeriggio di domenica che tutto accade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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