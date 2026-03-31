La tettoia che cede il salto nel vuoto | tragedia all’ex Zucchi tredicenne in fin di vita

Un pomeriggio di esplorazione tra i resti di un ex stabilimento si è concluso con un incidente grave. La tettoia di una struttura abbandonata è crollata, facendo cadere un tredicenne nel vuoto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con condizioni giudicate critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.