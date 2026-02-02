Frana a Niscemi cede il terreno e pezzi di edifici cadono nel vuoto | il video dal drone

Una frana si è verificata a Niscemi, causando il crollo di pezzi di edifici già compromessi. Alcuni di questi sono caduti nel vuoto, come si vede anche in un video girato da un drone. La zona è in allerta e le autorità monitorano la situazione, mentre le case rischiano di ulteriori cedimenti. Nessuno sembra essersi fatto male, ma la paura tra i residenti resta alta.

Proseguono i cedimenti degli edifici in bilico, lungo il fronte della frana a Niscemi. Ieri, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. Continua a cedere il terreno, favorito dalle abbondanti piogge di questi giorni. In bilico anche l’edificio che ospita la biblioteca “Angelo Marsiano”, con almeno quattromila testi di storia siciliana. Sempre domenica 1 febbraio sono state completate le operazioni propedeutiche alla riapertura di oggi delle scuole: grazie alla collaborazione delle dirigenti e del personale docente è stato possibile portare a termine l’allestimento delle aule che ospiteranno gli alunni degli istituti in zona rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una nuova frana si è verificata questa mattina a Niscemi, sotto le case della zona colpita dall’ultima grande frana.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificata una vasta frana che ha coinvolto un fronte di circa quattro chilometri.

Niscemi, l’allarme dei Vigili del fuoco: «La frana non si ferma», nuovi crolli e case a rischio. Gli ultimi aggiornamentiLa terra continua a muoversi. A Niscemi la frana non è stabile e il pericolo non è passato. A lanciare l’allarme sono i Vigili ... msn.com

Niscemi, cede il costone e crolla un'altra palazzina: «Il rischio frana era noto dall'ottobre del 1997»Un’altra ferita si apre sul costone di Niscemi. Una palazzina di tre piani è crollata nel quartiere Sante Croci, una delle aree più esposte al dissesto ... leggo.it

GIARRE. Dalle mareggiate sulla costa jonica alla frana di Niscemi, l’Associazione politico culturale "Articolo Uno", presieduta da Alfredo D'Urso, punta il dito contro i ritardi della Regione e il negazionismo climatico: "Basta cemento, serve un nuovo paradigma - facebook.com facebook

