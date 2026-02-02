Frana a Niscemi cede il terreno e pezzi di edifici cadono nel vuoto | il video dal drone

Una frana si è verificata a Niscemi, causando il crollo di pezzi di edifici già compromessi. Alcuni di questi sono caduti nel vuoto, come si vede anche in un video girato da un drone. La zona è in allerta e le autorità monitorano la situazione, mentre le case rischiano di ulteriori cedimenti. Nessuno sembra essersi fatto male, ma la paura tra i residenti resta alta.

Proseguono i cedimenti degli edifici in bilico, lungo il fronte della frana a Niscemi. Ieri, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. Continua a cedere il terreno, favorito dalle abbondanti piogge di questi giorni. In bilico anche l’edificio che ospita la biblioteca “Angelo Marsiano”, con almeno quattromila testi di storia siciliana. Sempre domenica 1 febbraio sono state completate le operazioni propedeutiche alla riapertura di oggi delle scuole: grazie alla collaborazione delle dirigenti e del personale docente è stato possibile portare a termine l’allestimento delle aule che ospiteranno gli alunni degli istituti in zona rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

