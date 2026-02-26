Salto nel vuoto per sfuggire all' arresto | smantellata piazza di spaccio

Una scena di tensione si è consumata in un parcheggio, dove gli agenti hanno scoperto un punto di spaccio gestito in modo clandestino. Quando si sono avvicinati per intervenire, una persona ha tentato di fuggire, saltando tra i palazzi per cercare di sottrarsi all’arresto. La fuga si è conclusa con un salto nel vuoto, lasciando dietro di sé un’operazione di smantellamento di un’attività illecita.

Un parcheggio trasformato in una piazza di spaccio, una fuga tra i palazzi e un salto nel vuoto di per evitare le manette. Si è conclusa con tre arresti l'operazione della Squadra mobile, impegnata in un servizio di contrasto dello spaccio nella zona di via Don Giuseppe Bedetti, all'Arcoveggio.

Smantellata organizzazione criminale del Nord Italia dedita allo spaccio, un arresto nel FerrareseNel pomeriggio di venerdì 19, i carabinieri di Mesola hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della...

Smantellata piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto: due arresti e droga sequestrataOperazione dei carabinieri con unità cinofile, elicottero e reparti speciali: trovati stupefacenti, contanti e un sistema di videosorveglianza...

Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper

