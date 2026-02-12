Uno scontro tra tifosi finisce in tragedia. Sergio, un giovane di appena vent'anni, muore allo stadio senza che ci siano state cause chiare o colpevoli individuati. Non faceva parte di gruppi violenti, ma si trovava lì quel giorno e non ce l'ha fatta. La partita si è trasformata in una scena di caos, con fughe e una tettoia che crolla. Ora si cercano risposte su cosa abbia portato a questa tragica fine.

I funerali di Sergio Ercolano si tengono a San Giorgio a Cremano. L’atmosfera è tesissima, la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto è presidiata dagli ultrà. I cronisti sono tenuti a distanza. Nei primi banchi ci sono il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino; e il sindaco di Avellino, Antonio Di Nunno. Entra in chiesa anche una delegazione del Napoli, la squadra di cui Sergio era tifoso. A testa bassa sfilano i calciatori Marcolin, Bonomi, Tosto e Portanova; con loro l’allenatore Andrea Agostinelli e il presidente Salvatore Naldi. A tenere l’omelia è don Gennaro Andolfi, che diciannove anni prima ha battezzato Sergio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché

