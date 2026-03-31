La storia di Frida Kahlo | così nasce un’icona La mostra a Bologna a Palazzo Pepoli

A Bologna, nelle sale di Palazzo Pepoli, è stata inaugurata la mostra dedicata a Frida Kahlo. L'esposizione presenta diverse opere e documenti sulla vita dell'artista messicana, con una selezione di dipinti, fotografie e oggetti personali. L'evento rimarrà aperto fino a fine aprile 2026 e prevede anche incontri e conferenze sul suo percorso artistico e biografico.

Bologna, 31 marzo 2026 – Si è aperta a Bologna, nelle sale di Palazzo Pepoli, la mostra ’ Frida Kahlo. Lo sguardo come identità ’, una serie di 70 fotografie originali firmate da Edward Weston, Lucienne Bloch, Lola Alvarez Bravo, Julien Levy, Nickolas Muray, Giselle Freund, Imogen Cunningham, Leo Matiz, Bernard Silberstein e Graciela Iturbide. Scatti che ci restituiscono la celebre artista e attivista messicana – la sua riscoperta è avvenuta negli anni Ottanta del Novecento – divenuta col tempo un’icona spesso svuotata di contenuto, ma poi ripresa nella sua sfaccettata ricchezza per divenire riflessione su identità, genere, rappresentazione del sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Frida Kahlo: così nasce un’icona. La mostra a Bologna a Palazzo Pepoli Articoli correlati Teatro, in scena ’Fiori nei miei occhi’. La vita memorabile di Frida KahloAl teatro di Cadelbosco Sopra, oggi alle 17,30, in occasione della Festa della donna va in scena "Fiori nei miei occhi", uno spettacolo che racconta... Leggi anche: "Amore e rivoluzione", parole e musica per esplorare Frida Kahlo Donne e diritti: il Lions Club Fasano ricorda Frida Kahlo con un momento di riflessioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FASANO - Il Lions...