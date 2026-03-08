Teatro in scena ’Fiori nei miei occhi’ La vita memorabile di Frida Kahlo
Al teatro di Cadelbosco Sopra, oggi alle 17,30, in occasione della Festa della donna va in scena "Fiori nei miei occhi", uno spettacolo che racconta la storia dell'artista Frida Kahlo e della sua vita breve, appassionata e sofferta. Una personalità forte, eccentrica, controcorrente che ha dato vita a un'arte istintiva, intensa, vibrante di colori. L'attrice Maria Antonietta Centoducati, che è anche autrice del testo, diventa voce di questa straordinaria donna diventata icona di stile indiscusso, capace di afferrare con determinazione la propria sofferenza elevandola a una dimensione poetica. L'ensemble Medialuna – formato dalla cantante Veronica Vezzosi, Francesco Boni alla chitarra classica, Francesco Bolzani alla chitarra acustica – accompagna la narrazione ricreando le sonorità della musica caraibica.
