amore e rivoluzione parole e musica per esplorare frida kahlo

"Amore e rivoluzione. Frida: il colore del dolore". E’ il titolo dello spettacolo che va in scena oggi (ore 17, ingresso 12 euro) al Teatro La Nuova Fenice Osimo. Protagonisti sono Luca Violini (voce recitante e regia), Giovanni Seneca (composizioni, chitarra classica e battente) e Anissa Gouizi (voce cantante e percussioni). Il testo è di Paolo Logli. Lo spettacolo porta in scena un’icona eterna, un simbolo di resistenza, talento e vitalità. Emozioni per esplorare la vita e l’anima di Frida Kahlo attraverso un intreccio magnetico di recitazione, musica e canto. Frida, emblema indiscusso nel panorama artistico mondiale, è una maestra di libertà e indipendenza contro gli stereotipi che inchiodavano la donna a pochi ruoli predefiniti, ai codici di comportamento del suo e, persino, del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

