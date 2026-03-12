Donne e diritti | il Lions Club Fasano ricorda Frida Kahlo con un momento di riflessione

Il Lions Club Fasano ha organizzato un evento sabato 21 marzo alle 16,30 presso la biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia”. Durante l’incontro, si ricorderà Frida Kahlo attraverso una riflessione dedicata ai diritti delle donne. L’appuntamento prevede un momento di approfondimento e confronto, coinvolgendo i partecipanti in un percorso dedicato alla figura dell’artista e al tema delle pari opportunità.

FASANO - Il Lions Club Fasano, sabato 21 marzo, alle ore 16,30, nella biblioteca di comunità "Ignazio Ciaia" di Fasano presenterà "Nel suo specchio.il nostro incontro. Riflessioni dall'esperienza immersiva in Frida", un'occasione per parlare della tutela dei diritti della donna con riferimento alla figura di Frida Kahlo, esempio di come si possa trasformare la sofferenza e il dolore in arte.