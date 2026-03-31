La storia di Frida Kahlo | così nasce un’icona Il potere dell’immagine

A Bologna, nelle sale di Palazzo Pepoli, è stata inaugurata la mostra intitolata “Frida Kahlo. Lo sguardo come...”. L’esposizione presenta numerose opere e documenti relativi alla vita e al lavoro dell’artista messicana. La rassegna rimarrà aperta al pubblico per un periodo determinato, offrendo una panoramica completa sulla figura di Kahlo e sull’uso dell’immagine come elemento centrale nella sua produzione artistica.

Si è aperta a Bologna, nelle sale di Palazzo Pepoli, la mostra ’Frida Kahlo. Lo sguardo come identità’, una serie di 70 fotografie originali firmate da Edward Weston, Lucienne Bloch, Lola Alvarez Bravo, Julien Levy, Nickolas Muray, Giselle Freund, Imogen Cunningham, Leo Matiz, Bernard Silberstein e Graciela Iturbide. Scatti che ci restituiscono la celebre artista e attivista messicana – la sua riscoperta è avvenuta negli anni Ottanta del Novecento – divenuta col tempo un’icona spesso svuotata di contenuto, ma poi ripresa nella sua sfaccettata ricchezza per divenire riflessione su identità, genere, rappresentazione del sé. La mostra segna anche il ritorno di Ono Arte – realtà ancora radicata a Bologna ma operante da tempo fuori dalle mura – alla curatela nella nostra città, di un progetto sulla fotografia, come racconta Vittoria Mainoldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia di Frida Kahlo: così nasce un’icona. Il potere dell’immagine Articoli correlati La storia di Frida Kahlo: così nasce un’icona. La mostra a Bologna a Palazzo PepoliBologna, 31 marzo 2026 – Si è aperta a Bologna, nelle sale di Palazzo Pepoli, la mostra ’Frida Kahlo. Teatro, in scena ’Fiori nei miei occhi’. La vita memorabile di Frida KahloAl teatro di Cadelbosco Sopra, oggi alle 17,30, in occasione della Festa della donna va in scena "Fiori nei miei occhi", uno spettacolo che racconta... Donne e diritti: il Lions Club Fasano ricorda Frida Kahlo con un momento di riflessioneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FASANO - Il Lions...