Un'inchiesta indaga sui rapporti tra alcuni politici italiani e gruppi antifascisti e pacifisti tedeschi, alcuni dei quali sono stati coinvolti in attacchi contro ambienti dell’estrema destra. La procura ha raccolto documenti e testimonianze che collegano queste figure politiche alle attività di tali gruppi, senza ancora fare ipotesi sulle motivazioni o sui ruoli specifici. La verifica dei legami prosegue per chiarire le eventuali responsabilità.

Gli «stretti legami» tra politici italiani e gruppi antifascisti e pacifisti tedeschi, parte dei quali coinvolti in attacchi contro ambienti dell'estrema destra. Sarebbe questo il filone di indagine portato avanti dai magistrati di Berlino e alla base dell'alert internazionale che ha coinvolto l'europarlamentare Ilaria Salis, sabato mattina a Roma, prima della manifestazione «No Kings». Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, infatti, non riguarderebbero solo il caso Salis, ma si tratterebbe di un perimetro politico sul quale gli investigatori sarebbero al lavoro per chiarire ruoli e dinamiche. Il tutto si innesterebbe all'interno di un quadro già definito tra Germania, Ungheria e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Salis e gli "stretti legami" tra politici italiani e Antifa tedeschi: ecco dove punta l'inchiesta

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