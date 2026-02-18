Genova Salis–Antifa | ecco chi sono gli interlocutori del sindaco progressista

Il sindaco Silvia Salis ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti di Genova Antifascista, una visita che lei stessa ha confermato davanti ai media. La delegazione genovese, composta da attivisti e militanti locali, si è presentata per discutere di questioni legate alla lotta contro i movimenti neofascisti. Durante l’incontro, hanno affrontato anche le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e le azioni contro le propaganda di estrema destra. La visita si è svolta in un momento di tensione crescente tra le autorità e alcuni gruppi di estrema destra in Italia.

Roma, 18 feb – Il sindaco Silvia Salis ha ricevuto una delegazione di Genova Antifascista. Un fatto rivendicato dalla stessa Salis davanti alle telecamere. Non un incontro generico con “cittadini”, ma un confronto con un soggetto militante che negli anni ha costruito la propria identità sul conflitto permanente: contro CasaPound, contro il centrodestra cittadino e contro le commemorazioni legate al Giorno del Ricordo. Un antagonismo che parallelamente alla traiettoria italiana ed europea dei gruppi antagonisti, ha prodotto violenza sistematica: solo a novembre una loro manifestazione ha provocato il ferimento di 8 agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Genova, Salis–Antifa: ecco chi sono gli interlocutori del sindaco “progressista” Leggi anche: Ilaria Salis (Avs): Non sono trafficanti, chi trasporta migranti è come chi aiutava gli ebrei – Il video Tutti i ruoli dei fiancheggiatori del clan Amato-Pagano: ecco chi sono gli imprenditori e gli incensurati che aiutavano gli “scissionisti”L'inchiesta sulla famiglia Amato-Pagano ha svelato i diversi ruoli svolti da alcuni imprenditori e incensurati nel supporto alle attività del clan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Genova Salis e il reato di presenza | quando la mafia antifascista sfida lo Stato di diritto. Silvia Salis contro Casapound: "La sede a Genova non è gradita. Devo tutelare la sicurezza e la vivibilità dei cittadini" La sindaca del capoluogo ligure ha incontrato a Palazzo Tursi una delegazione del movimento Genova Antifascista, che ha manifestato cont facebook Il Giornale: «L’omicidio di Quentin a Lione - Brigate Antifa, la rete dell’odio rosso e il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e Cgil. Due eurodeputati di Avs (Salis e Lucano) e un sindacalista Cgil firmatari di un appello insieme a… facebook.com/50315025116 x.com