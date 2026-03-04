Recentemente, alcuni utenti si sono ritrovati inseriti tra gli “Amici stretti” di Selena Gomez su Instagram senza aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Questa funzione permette alla cantante di condividere contenuti esclusivi con un gruppo selezionato di follower, senza che ci siano state interazioni dirette o segnali di un legame personale più stretto. La presenza tra gli “Amici stretti” non indica necessariamente un rapporto particolare con la star.

Anche voi vi siete trovati improvvisamente tra gli “ amici stretti ” di Selena Gomez? Niente panico e niente illusioni: non siete diventati migliori amici della popstar durante la notte. Nelle scorse ore milioni di utenti hanno notato il celebre cerchietto intorno alle sue Storie, scoprendo di avere accesso a contenuti teoricamente riservati. La sorpresa è stata enorme, tanto da scatenare reazioni ironiche e entusiaste sui social. Ma dietro questa mossa non c’è un errore tecnico: c’è una precisa strategia di marketing digitale. Tutto è iniziato quando i follower della cantante – oltre 415 milioni – sono stati aggiunti in blocco alla sua lista “ Close Friends”, la funzione di Instagram che normalmente permette di condividere Storie solo con una cerchia selezionata di persone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Selena Gomez ti ha messo tra gli “Amici stretti” di Instagram? Ecco cosa c’è davvero dietro (e no, non siete gli unici)

Selena Gomez senza trucco su Instagram, il video è viraleDopo i look ad alto tasso glamour del Golden Globes e del party per Rare Beauty, l'attrice e cantante 33enne si è messa a nudo per i fan Nel video...

Leggi anche: Spalletti: “La cosa assurda è che gli unici non professionisti sono gli arbitri. Anche il bacio è contatto (e bacia Federica Zilli)”

Una raccolta di contenuti su Selena Gomez.

Temi più discussi: Dalle stories verdi alle gialle per gli amici segreti, Selena Gomez lancia il podcast Friends Keep Secrets - Radio Globo; Disney+ a Sanremo 2026: spot con Ma il cielo è sempre più blu e Custom Lab in città; Selena Gomez conferma che questa canzone di Taylor Swift parla di lei; Taylor Swift Dorothea su Selena Gomez, descrizione della canzone.

Selena Gomez e il disturbo bipolare: «Nei momenti di crisi mio marito Benny Blanco è la mia roccia. E ora vogliamo quattro figli»La cantante e il rapper, ospiti di un podcast, hanno spiegato come affrontano insieme le «crisi maniacali» di lei. Ma hanno anche parlato del sogno di allargare la famiglia ... vanityfair.it

Selena Gomez: Amy Schumer, ti amoSelena Gomez: Schumer ti amo. Inside Amy Schumer è stata la comedy serie che si è portata a casa l’ambito Emmy domenica notte e dopo la sua vittoria, Selena Gomez ha deciso di usare ancora una volta ... 105.net

Selena Gomez ha rivelato che Taylor 10 anni fa ha scritto una canzone intitolata ‘Family’ sulla loro amicizia: “There’s this song […] it was basically saying you have these amazing dreams and now when I listen to that song it makes me want to cry because it ha x.com

Anche voi siete così diretti Selena Gomez ha raccontato con ironia un dettaglio piuttosto curioso su Benny Blanco durante un’intervista. “Preferisco che il mio ragazzo abbia un po’ di odore. Se il tuo ragazzo si cambia le mutande tutti i giorni, allora hai pratic facebook