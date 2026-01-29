Quei legami pericolosi tra somali e politici Dem
La tensione a Minneapolis cresce di giorno in giorno. Sono appena tornato dalla città, dove ho partecipato a un evento con il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Durante il discorso, Bessent ha svelato nuovi dettagli sulle truffe legate ai legami tra alcuni somali e politici locali. La situazione si fa sempre più complicata e rischiosa.
La situazione a Minneapolis è sempre più incandescente. Sono appena rientrato dalla città, dove ho preso la parola a un evento nel corso del quale il Segretario al Tesoro Scott Bessent (nella foto) ha rivelato nuovi dettagli sulle truffe somale. Affiancato da esponenti politici locali, giornalisti e cittadini preoccupati, Bessent ha annunciato ulteriori indagini sui truffatori somali e sul flusso di denaro in uscita dal Paese - parte del quale, come abbiamo documentato io e Ryan Thorpe, finisce nelle mani di Al-Shabaab, il gruppo terroristico islamico radicale. Una delle informazioni più interessanti apprese da Bessent riguarda il fatto che gli investigatori federali stanno iniziando a valutare i politici del Minnesota e i loro rapporti con le frodi somale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
