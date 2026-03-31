La piscina comunale di Montecatini Terme rimane chiusa al pubblico. Il Comune ha dichiarato di essere disponibile a ricevere proposte dai privati riguardo a interventi di ristrutturazione e gestione dell’impianto. La valutazione delle proposte sarà effettuata in base alle questioni di sicurezza, senza indicare tempi o dettagli precisi sui possibili interventi.

Montecatini Terme, 31 marzo 2026 – “Il Comune ha dichiarato di essere disponibile a ricevere le ipotesi dei privati in merito a interventi di ristrutturazione e gestione della piscina comunale. L’amministrazione non si è assolutamente impegnata a seguire progetti che non è in grado di sostenere e che andrebbero a limitare le spese di investimento o assunzione”. Il sindaco Claudio Del Rosso e la giunta fanno il punto sulle vicende della piscina comunale e chiariscono la posizione dell’ente in merito alla manifestazione di interesse arrivata in merito all’avvio procedura di partnership pubblico-privata. Nei giorni scorsi, il consigliere di minoranza Alessandro Sartoni (Fdi) aveva polemizzato in modo forte sulla possibile ristrutturazione da nove milioni di euro che, con altre voci fiscali non detraibili, avrebbe portato l’operazione a 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piscina comunale resta chiusa. “Primarie le questioni di sicurezza, valutiamo le proposte dei privati”

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