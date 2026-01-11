Scafati il PD | Grave emergenza sicurezza ecco le nostre proposte e la mozione dei consiglieri comunali

Il PD di Scafati evidenzia l’urgenza di affrontare l’emergenza sicurezza nella città. In risposta ai crescenti episodi di criminalità, i consiglieri comunali hanno presentato una mozione con proposte concrete volte a rafforzare gli interventi e tutelare i cittadini. È fondamentale un impegno condiviso per ristabilire un clima di serenità e sicurezza nel territorio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.