Le risposte ai privati sulla Variante | La zona industriale resta così

Il consiglio comunale ha approvato, in parte o in toto, oltre metà delle osservazioni dei privati sulla Variante al Piano Operativo Comunale, che definisce lo sviluppo urbanistico della zona industriale per i prossimi cinque anni. La decisione mantiene invariata la configurazione attuale dell’area, garantendo continuità e stabilità nel piano di sviluppo.

Il consiglio comunale ha accolto, parzialmente o totalmente, più della metà delle osservazioni presentate dai privati alla Variante al Piano Operativo Comunale, vale a dire il principale strumento urbanistico per i prossimi cinque anni. Su 46 osservazioni, ne sono state accolte pienamente 6, hanno avuto un accoglimento parziale in 22, mentre 18 sono state dichiarate non accoglibili. C’è stata discussione solo su due osservazioni per le obiezioni sollevate dal gruppo di centrodestra. La prima discussione ha riguardato il "no" del Comune alle aziende della zona industriale che chiedevano, in una loro osservazione, di far passare a "viabilità pubblica" le strade, attualmente condominiali, cioè private, che attraversano l’area produttiva lungo l’argine dell’Agna, quella investita dall’alluvione del 2023. 🔗 Leggi su Lanazione.it

