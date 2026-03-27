Dopo il passaggio del ciclone Harry, la ricostruzione del Porto Rossi a Catania sta generando discussioni tra le diverse parti coinvolte. Sono state presentate diffide da parte di privati e si segnalano complicazioni legate alla burocrazia, che stanno rallentando i lavori. La questione si sta concentrando sulla divisione di opinioni riguardo alle modalità di intervento e alle tempistiche previste.

Mentre si tenta una parziale ripresa delle attività diportistiche, emergono criticità legate ai risarcimenti negati e all'assenza di permessi edilizi nell'area del Caito. Prosegue il dibattito sul futuro dell’area e sullo stanziamento di fondi dalla Regione. Il 28 marzo anche l'accesso agli atti dei rappresentanti di Arci, con in prima fila il presidente Iannitti La futura ricostruzione del Porto Rossi, dopo il passaggio del ciclone Harry, si arricchisce di nuovi particolari. Dopo i 4 arresti effettuati dalla polizia, nell'ambito di un'attività di controllo e repressione contro il furto di materiale dagli scafi danneggiati, i proprietari dei natanti hanno presentato denuncia per risalire ai legittimi proprietari del materiale trafugato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Porto Rossi, la ricostruzione divide Catania: le polemiche, le diffide dei privati e le insidie della burocrazia

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Lunedì prossimo sarò a #Portopalo di Capo Passero ( #Siracusa) per la consegna dei lavori di messa in sicurezza del porto. A seguire sarò a #Catania per presenziare alla consegna dei lavori di messa in sicurezza del porticciolo di Porto Rossi. #cicloneHa x.com