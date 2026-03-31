la nostra scuola simbolo della resistenza con profili

Pochi o forse pochissimi lo sanno, ma la sede della nostra scuola, la "Giovanni Paolo II", è stato un luogo importante durante il periodo buio del fascismo. Dopo l’8 settembre, anche nella nostra zona si erano formati vari gruppi partigiani. La milizia fascista ancora era di stanza nella nostra città; precisamente, la 92esima compagnia delle camicie nere si era insediata già dal gennaio 1944 presso le "Scuole Industriali" che, nella loro collocazione originaria e fino al 1970 (quando venne inaugurata l’attuale sede in Largo Salvo D’Acquisto) era quella che attualmente ospita proprio la nostra scuola. La milizia era pronta ad effettuare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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