Jens-Frederik Nielsen il premier della Groenlandia vittima di bullismo a scuola per le sue origini danesi che ora è simbolo della resistenza europea

Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia, ha affrontato il bullismo scolastico legato alle sue origini danesi. Figlio di un danese e di una inuit, è oggi un simbolo della resistenza europea, noto per la sua posizione critica sull’annessione e per il suo impegno nel promuovere l’indipendenza della Groenlandia. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per chi cerca di conciliare identità culturali diverse e una visione ambiziosa per il suo territorio.

Nielsen è premier da meno di un anno (dall’aprile 2025), ma il suo discorso ha sottolineato la stessa cosa che tutti i sondaggi sull’isola dicono da quando Trump ha iniziato a parlare della Groenlandia: l’85% dei groenlandesi è completamente contrario all’idea. Inoltre, sebbene la Casa Bianca abbia alzato i toni negli ultimi mesi, è stato proprio l’espansionismo statunitense a contribuire alla salita al potere di Nielsen. Finché Trump (che già durante il suo primo mandato aveva accennato all’idea di impadronirsi della Groenlandia) non ha fatto del possesso dell’isola il fulcro del suo discorso, il futuro politico della regione sarebbe stato diverso: l’ex premier, Múte Bourup Egede, aveva addirittura preso in considerazione l’idea di rendere plebiscitarie anche le elezioni del 2025, includendo il referendum sull’indipendenza auspicato da quasi tutti i partiti presenti in aula. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Groenlandia, il premier Nielsen: "Non saremo di proprietà degli Stati Uniti"Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato che l’isola resterà sotto sovranità danese e non diventerà proprietà degli Stati Uniti.

Groenlandia, Nielsen: Non ci lasceremo mettere sotto pressione, restiamo fermi sul dialogoIl primo ministro Jens-Frederik Nielsen ha affermato che il sostegno dei Paesi Ue è un riconoscimento che la Groenlandia ha il diritto di prendere le proprie decisioni ... interris.it

Il premier della Groenlandia si arrabbia con Trump: Adesso basta, serve rispettoLe parole di Jens Frederik Nielsen dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti di annettere il territorio autonomo danese ... today.it

Europa Europa | Geopolitica del Nord: la Groenlandia sceglie l'Europa (e Copenaghen) «Se dobbiamo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca, scegliamo la Danimarca». Le parole del Primo Ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, risuonano co - facebook.com facebook

Migliaia di persone protestano nella capitale Groenlandia, Nuuk, contro l'intenzione di Trump di prendere il controllo del territorio. Tra loro anche il Primo Ministro Jens-Frederik Nielsen. Lo slogan dei manifestanti: “Make America Go Away”. x.com