Tricolore a scuola Valditara ai Presidi | La bandiera è simbolo della nostra identità si deve sostituire se scolorita La nota

Il Ministro Valditara ha inviato una comunicazione alle scuole italiane, sottolineando l’importanza del Tricolore come simbolo della nostra identità nazionale. Nell’occasione, ha ricordato la necessità di sostituire le bandiere scolorite o deteriorate, affinché siano sempre presenti in condizioni dignitose. Questa misura mira a rafforzare il senso di appartenenza e rispetto nei confronti dei simboli patriottici nelle istituzioni educative.

Valditara, esporre Tricolore nelle scuole e sostituirlo se scolorito - All'indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della Bandiera il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare alle scuole e agli uffici scolasti ... msn.com

Oggi celebriamo il #Tricolore come simbolo dell’identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla #Costituzione. È il simbolo della nostra #Patria. La #scuola deve essere il luogo in cui questi valori si appre x.com

Nel corso della cerimonia per il 229° anniversario del Primo Tricolore, in Sala del Tricolore sono state consegnate copie della Costituzione italiana a quattro nuove e nuovi cittadini italiani — Ihsane Ait-yahia, Diana Bota, Abdoulaye Condè e Bourama Yare - facebook.com facebook

