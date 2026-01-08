Tricolore a scuola Valditara ai Presidi | La bandiera è simbolo della nostra identità si deve sostituire se scolorita La nota
Il Ministro Valditara ha inviato una comunicazione alle scuole italiane, sottolineando l’importanza del Tricolore come simbolo della nostra identità nazionale. Nell’occasione, ha ricordato la necessità di sostituire le bandiere scolorite o deteriorate, affinché siano sempre presenti in condizioni dignitose. Questa misura mira a rafforzare il senso di appartenenza e rispetto nei confronti dei simboli patriottici nelle istituzioni educative.
Il Ministro Valditara ha inviato una nota alle scuole richiamando al rispetto del Tricolore come simbolo identitario e disponendo la sostituzione delle bandiere deteriorate sugli edifici. L'invito si lega alle Linee guida di Educazione Civica per promuovere tra gli studenti la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica e dell'unità nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
