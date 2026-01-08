Tricolore a scuola Valditara ai Presidi | Curate la bandiera è simbolo della nostra identità La nota

Il Ministro Valditara ha inviato una comunicazione alle scuole italiane, sottolineando l’importanza di rispettare il Tricolore come simbolo della nostra identità nazionale. Ha invitato i presidi a curare le bandiere e a sostituire quelle deteriorate, affinché rappresentino adeguatamente i valori e la storia del Paese. Un richiamo alla cura e al rispetto delle simboli che uniscono la comunità scolastica e rafforzano il senso di appartenenza.

Giornata della Bandiera, Valditara: "Tricolore da rispettare e onorare" - "Oggi celebriamo il Tricolore come simbolo dell'identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria ... iltempo.it

Il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore, Valditara: “Simbolo dell’identità e dell’unità della Nazione” - La norma ha istituito la ricorrenza in occasione del bicentenario della prima adozione del vessillo, avvenuta ... orizzontescuola.it

Oggi celebriamo il #Tricolore come simbolo dell’identità e dell'unità della Nazione, espressione della nostra memoria comune e dei valori sanciti dalla #Costituzione. È il simbolo della nostra #Patria. La #scuola deve essere il luogo in cui questi valori si appre x.com

Nel corso della cerimonia per il 229° anniversario del Primo Tricolore, in Sala del Tricolore sono state consegnate copie della Costituzione italiana a quattro nuove e nuovi cittadini italiani — Ihsane Ait-yahia, Diana Bota, Abdoulaye Condè e Bourama Yare - facebook.com facebook

