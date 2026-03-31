La guerra e la strategia di Usa e Israele La pressione europea non incide sull’offensiva

Il 31 marzo 2026, si sono registrate trattative deboli tra le parti coinvolte nel conflitto tra Usa e Israele. Nel frattempo, gli Stati Uniti e Israele continuano con l’offensiva, mentre la pressione esercitata dall’Europa non sembra aver avuto effetti sulla strategia adottata. Si teme che un possibile intervento terrestre possa prolungare ulteriormente il conflitto e aumentare le tensioni nella regione.